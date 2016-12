बिहार में बक्सर सेंट्रल जेल से फरार हुए पांच कैदी, अधिकारियों में मची अफरातफरी

कैदियों के भागने की सूचना शनिवार सुबह मिली। सुबह करीब छह बजे जब कैदियों को उनके वार्ड से बाहर लाया जा रहा था तभी गिनती में पता चला कि पांच कैदी कम हैं।

Story first published: Saturday, December 31, 2016, 7:53 [IST]

Bihar 5 prisoners escaped from Central Jail in Buxar late last night.