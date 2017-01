बिहार: दबंगों ने एक महिला के साथ की जुल्म की इंतहा, मानवता शर्मसार

मुजफ्फरपुर इलाके में एक महिला पर दबंगों ने अत्याचार किया और गांव से निकाल दिया। इस कुकृत्य में दबंगों को साथ महिला के ससुरालवालों ने दिया।

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 16:19 [IST]

English summary

In Mushahari of Muzaffarpur, outlaws saved the head of woman and forced her to leave village.