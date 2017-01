बिहार में मानवता शर्मसार, हॉस्पिटल के फर्श पर ठंड से ठिठुरकर महिला ने तोड़ा दम

आरा जिले के सदर हॉस्पिटल में जहां बीमारी से लाचार एक महिला इलाज करवाने के लिए पहुंची। लेकिन दर्द से कराहती इस महिला को ना तो किसी डॉक्टर ने इलाज के लिए बुलाया और ना ही उसे भर्ती किया।

Story first published: Saturday, January 21, 2017, 18:58 [IST]

English summary

ara district a old age women died due to lack of treatment in hospital in bihar.