दरिंदों के चंगुल से छूटी छात्रा की आपबीती, 'मुझे 15 लोगों के सामने परोसा'

मध्य प्रदेश की एक छात्रा को जबलपुर से अपहरण कर बिहार लाया गया और उसे एक लॉज में रखकर जबरन वेश्यावृति करवाई गई।

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 13:51 [IST]

English summary

A girl abducted from Jabalpur, MP and brought to Gaya in Bihar. Abductors forced her to do prostitution.