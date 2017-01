बिहार: हाई वोल्टेज ड्रामे और मारपीट के बाद थाने में हुई अनोखी शादी

एक प्रेमी युगल ने अपने प्यार को मंजिल तक पहुंचाने के लिए हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद थाने मे जाकर शादी रचाई।

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 16:26 [IST]

English summary

a couple married in police station in patna after big clash in their family