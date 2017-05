15 साल की लड़की के यहां लगता है भूतों का मेला, लोग बुलाते हैं 'विष कन्या'

हम आपको बता दें कि ये बात काल्पनिक नहीं बल्कि हकीकत है। इस लड़की के पास रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग रोते हुए आते हैं और जाते समय जय-जयकार किया करते हैं...

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 11:56 [IST]