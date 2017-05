मध्‍य प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल ने वित्‍त वर्ष को बदले जाने के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद मध्‍य प्रदेश देश का पहला राज्‍य बन गया है, जहां पर वित्‍तीय वर्ष को बदल दिया गया है।

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 17:01 [IST]

English summary

Madhya Pradesh govt changes its financial year to January-December, new budget for state will be presented in December.