बेंगलुरु छेड़छाड़ केस में हुआ चौंकानेवाला खुलासा, महिला ने की थी वारदात की साजिश

पुलिस को छेड़छाड़ के सीसीटीवी फुटेज के साथ एक और फुटेज मिला जिससे जीजा-साली के इस खेल का पर्दाफाश हो गया।

Story first published: Monday, January 9, 2017, 11:39 [IST]

English summary

After first January molestation case, another incident surfaced in the same week in which a burqa-clad woman was victim. Now, police says that this was staged molestation plot.