ऑफिस में यौन शौषण: एचआर को 5 साल तक कर्मचारी को देने होंगे 50 हजार महीना

महिला ने कंपनी में अपने साथ हुए शोषण की शिकायत की थी, लेकिन उसकी शिकायत को खारिज कर दिया गया। इसके बाद उसने राज्य श्रम विभाग का रुख किया।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 14:27 [IST]

English summary

Sexual harassment in office HR manager told to pay Rs 50000 for 5 years to female employee