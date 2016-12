'मेरा पति घर में नहीं पहनता पैंट, करता है महिलाओं की तरह व्यवहार'

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरू में एक पत्नी अपने पति से इस आधार पर रिश्ता तोड़ना चाहती है क्योंकि उसका पति महिलाओं की तरह व्यवहार करता है।

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 16:28 [IST]

English summary

My husband doesn't wear the pants in the house, behaves like women