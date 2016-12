सास-ससुर ने बहू से हनीमून को लेकर कह दी ऐसी बात, मामला पहुंंचा कोर्ट

सास-ससुर ने हनीमून पर हुए खर्च की बात कहकर बहू से 5 लाख रुपए मांगकर लाने को कहा। जब डिमांड पूरी नहीं हुई तो वे बहू को प्रताड़ित करने लगे।

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 16:20 [IST]

English summary

A Twenty Four years old woman has complained to the police that her in-laws demanded 5 lakh rupees from her parents for honeymoon.