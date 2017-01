सुषमा स्वराज ने ट्विटर से इलाहाबाद में फंसे अफ्रीकी दंपती की मदद की

अफ्रीकी दंपति को मेडिकल वीजा के बजाय गलती से टूरिस्ट वीजा दिया गया था। सुषमा स्वराज ने मदद का हाथ बढ़ाया है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 11:39 [IST]

English summary

Stranded in Allahabad, an African couple has been helped by MEA Sushma Swaraj to obtain medical visa.