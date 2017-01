यूपी: इलाहाबाद में निषेधाज्ञा लागू, पढ़िए किन चीजों पर होता है प्रतिबंध

भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के उल्लंघन करने वाले को आइपीसी की धारा-188 के अंतर्गत दण्डित किया जायेगा।

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 15:31 [IST]

English summary

magistrate issues prohibitory orders at allahabad in uttar pradesh for assembly election.