इलाहाबाद में आस्था का उमड़ेगा सैलाब, 50 लाख श्रद्धालु करेंगे स्नान

संगम की रेती पर बसने वाला तंबुओ का शहर यानी माघमेला कल से गुलजार हो जायेगा। 12 जनवरी को पौष पूर्णिमा पर 50 लाख श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगायेंगे।

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 13:34 [IST]

English summary

magh mela of makar sankranti to begin from tomorrow in allahabad and many of devotee will worship on this day.