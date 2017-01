जाने-माने सर्जन डॉ एके बंसल को अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली, हालत नाजुक

इलाहाबाद के जाने-माने सर्जन डॉ एके बंसल पर अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से हमला कर दिया। इस हमले में उन्हें तीन गोलियां लगी। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 21:18 [IST]

English summary

Dr.AK Bansal shot at in Jeevan Jyoti Hospital in Allahabad, referred to PGI in critical condition.