इलाहाबाद: डॉ. बंसल मर्डर मिस्ट्री: चुनावी मुद्दा बनने से पहले सीबीआई को मिल सकती है जांच

डॉ. बंसल मर्डर मिस्ट्री में चल रही शूटर की तलाश में एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ आते-आते रह गई। शूटर नीरज वाल्मीकि की लोकेशन कानपुर में मिलते ही ताबड़तोड़ छापेमारी हुई लेकिन वह हाथ नहीं लगा।

Story first published: Saturday, January 21, 2017, 11:13 [IST]

