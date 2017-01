डॉ. बंसल हत्याकांड : यूपी में आज डॉक्टर हड़ताल पर, कल देशव्यापी प्रदर्शन

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पूरे देश में प्रदर्शन कर विरोध करने की ठान ली है। आइएमए के बैनर तले डॉक्टर पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदेशव्यापी हड़ताल कर रहे हैं।

Story first published: Monday, January 16, 2017, 11:51 [IST]

allahabad docter bansal murder case and docter strike and tomorrow on huge strike.