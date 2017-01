अलीगढ़: दादी हर रोज देती थी वैवाहिक संबंधो पर ताना, पोती ने बट्टे से सिर कूंच कर की हत्या

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पोती ने अपनी दादी की हत्या कर दी। इसके बाद उसने खुद आत्महत्या करने की कोशिश की।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 14:34 [IST]

English summary

Fed up with taunts, woman killed her grandmother, Aligarh,Uttar Pradesh