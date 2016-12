13 साल की लड़की को 80 हजार में बेचा, 5 महीने तक हुई दरिंदगी

लड़की को पांच महीने पहले 80 हजार में खरीदकर युवक ने गांव में अपने घर पर रखा हुआ था और लगातार उससे रेप कर रहा था।

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 12:36 [IST]

English summary

Girl kidnapped and raped for five months