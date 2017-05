'अगर सेक्स वर्कर से जबरदस्ती नहीं तो वेश्यावृत्ति अपराध नहीं'

हाईकोर्ट विनोद पटेल की ओर से दायर याचिका की सुनवाई कर रही थी, जिन पर आरोप है कि वो 3 जनवरी को कथित तौर पर एक वेश्यालय में गए थे।

Story first published: Saturday, May 6, 2017, 14:52 [IST]