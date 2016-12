खेत के गड्ढे में नाबालिग लड़की को 3 सप्ताह तक बंधक बनाकर किशोर ने किया कई बार रेप

लड़के के परिजनों ने लड़की का अपहरण किया और फिर उसे गड्ढे में बंधक बना लिया। इसके बाद लड़के ने उसके साथ कई बार बलात्कार किया।

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 11:40 [IST]

English summary

In a brutal case of rape, a 15 year old girl was confined in a farm pit for three weeks and she was raped by a boy many times.