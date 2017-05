अमेरिकन प्रेसीडेंट डोनाल्‍ड ट्रंप को सौ दिनों से भी ज्‍यादा का वक्‍त बीत चुका है। इस दौरान वो मीडिया के सामने कई बार मुखातिब हुए। जब भी वो अपने डिसीजन लेकर सामने आए तो ढेरों चर्चाएं भी बटोरीं। चाहें फि‍र वो चर्चा मुस्लिम देशों में वीजा की पाबंदी की हो या तो चाहें एच-1 वीजा की ही क्‍यों न हों। लेकिन वह अपने त्‍वरित निर्णयों को लेने में भी बहुत माहिर माने जाते हैं। लेकिन इन सबके बीच एक बात जो हैं वो हैं डोनाल्‍ड ट्रंप के फेस एक्‍सप्रेशन। जिस पर शायद ही ध्‍यान आज से पहले कभी गया हो। कभी न कभी हो सकता है आपने गौर भी किया हो।

टेक्‍सास के एक आर्टिस्‍ट "माइक मिशेल" लगता है ट्रंप के काफी बडे़ फॉलोअर है। तभी तो देखिए उन्‍होंने लोगों का ध्‍यान ट्रंप की तरफ खींचने के लिए क्‍या खूब तरकीब खोज निकाली है। इन्‍होंने बड़े ही मजाकिया अंदाज में प्रेसीडेंट ट्रंप की चिन में क्‍या खूब फि‍गर्स ढ़ूढ़ निकाले हैं। मिशेल ने ट्रंप के इन रोचक फोटोज से लोगों काे रूबरू कराया। देखिए जरा क्‍या नजर आता है मिशेल साहब को ट्रंप की दाढ़ी में। हो न हो लेकिन यह बात तो तय है कि डोनाल्‍ड के इन एक्‍सप्रेशंस को देखने के बाद एक बार आप भी हंस पडे़ंगे इन्‍हें देखकर..

मि‍शेल ने अपनी कलाकारी दिखाते हुए डोनाल्‍ड ट्रंप को न्‍यू मेंबर आॅफ कैबिनेट कहकर उनकी चि‍न यानि ठोढ़ी में फ्रॉग के एक्‍सप्रेशंस दिए हैं।

BREAKING: Trump Introduces us to His Newest Cabinet Member, a Frog Painted on His Face. pic.twitter.com/W8yCLlAJH6 — Mike Mitchell (@sirmitchell) May 2, 2017

BREAKING: Frog Painted on His Mouth Announced He is Now in Complete Control of "This Horrendous Meat Sack". pic.twitter.com/S2p2SathWy — Mike Mitchell (@sirmitchell) May 2, 2017

BREAKING: After googling "Donald Trump", President Frog Apologizes to "Those Who Were Hurt by this Vile Host". Promises To "Do Better". pic.twitter.com/seZBZ4BOfz — Mike Mitchell (@sirmitchell) May 2, 2017

BREAKING: President Frog Announces US Will Do "Everything We Can" to Fight Climate Change. "We Must Protect The Swamp, I Have Family There." pic.twitter.com/qDpjQsOZU2 — Mike Mitchell (@sirmitchell) May 2, 2017

BREAKING: President Frog Slays Press Conference With Well Rehearsed Weekend At Bernies Impression. Announces He Will Legalize Marijuana. pic.twitter.com/DPUB7scbkm — Mike Mitchell (@sirmitchell) May 2, 2017

BREAKING: President Frog's approval rating reaches record high after successfully passing Universal Healthcare. #Frogcare pic.twitter.com/O4MNbGdQbS — Mike Mitchell (@sirmitchell) May 3, 2017