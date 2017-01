आर्म्स एक्ट में बरी के होने के बाद सलमान खान के फैन्स खासे खुश हैं। इस फैसले के बाद हमने बनाए कुछ मजेदार फनी पोस्टर्स, जो फिलहाल के हालात पर सही बैठते हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 14:52 [IST]

English summary

Funny memes and movie posters on salman khan after acquit from arms act