संयुक्‍त राष्‍ट्र संघ की श्रम रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि भारत में नौकरियों की कम होती रफ्तार से वर्ष 2017-18 के बीच रोजगार की कुछ समस्‍या आ सकती है।

Story first published: Friday, January 13, 2017, 14:11 [IST]

English summary

united nations report says Stagnant Job Growth May Worsen India's Unemployment In 2017-2018