IIT के बाद अब रेलवे की परीक्षा में भी आधार कार्ड होगा अनिवार्य, रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी किया आदेश

भले ही सुप्रीम कोर्ट में आधार की अनिवार्यता को लेकर सुनवाई चल रही हो, पर केंद्र सरकार ने हर जगह पर आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने की जुगत शुरु कर दी है। बैंकों से लेकर आधार पेमेंट ऐप तक अब आधार ही को धा

Story first published: Monday, December 26, 2016, 13:09 [IST]

English summary

railway recruitment board release new order mandatory aadhaar card for all railway examination