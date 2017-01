डोनाल्ड ट्रंप आधिकारिक तौर पर अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बन गए हैं। ओबामा ने जब सत्ता संभाली थी तो अमेरिका की हालात खस्ता थी। जानिए 8 साल बाद बराक ओबामा ने ट्रंप को कैसा अमेरिका सौंपा है?

Donald Trump took oath as the 45th US President on January 20, 2017. While he promises to make America great again he is inherting a lot of problems from Barack Obama. We explain what he is inhering in infographics.