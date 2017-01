भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अपने 149 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। पढ़िए भाजपा ने कैसे पिछड़ों पर दांव खेलते हुए, दागियों को भी प्रत्याशी सूची में शामिल किया है।

Tuesday, January 17, 2017

The first list of 149 candidates for the upcoming Uttar Pradesh Assembly polls