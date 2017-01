गणतंत्र दिवस के मौके पर सेना के कई वीर जवानों को पदकों से सम्मानित किया गया। जानिए सर्जिकल स्ट्राइक में भाग लेने वाले जवानों को कौन से मेडल से नवाजा गया।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, January 26, 2017, 13:36 [IST]

English summary

Soldiers Who Took Part in Surgical Strike Honoured With various medals