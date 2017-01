हमारे देश की संस्कृति और त्योहार जो पूरे देश को एक धागे में पिरो देते हैं। आज उत्तर भारत के लोग 'मकर संक्रान्ति' मना रहे हैं तो वहीं दक्षिण भारत आज 'पोंगल' मनाया जा रहा है।

Story first published: Saturday, January 14, 2017, 11:08 [IST]

English summary

Makar Sankranti is celebrated with great pomp all over India in many different forms.