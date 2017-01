केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं के नाम की घोषणा कर दी है। पढ़िए कौन है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री पुरस्कार जीतने वाले देश के बड़े नाम।

Story first published: Thursday, January 26, 2017, 17:38 [IST]

Here is the list of 2017 Padma award winners. The list comprises of 7 Padma Vibhushan, 7 Padma Bhushan and 75 Padma Shri Awardees