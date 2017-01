जिंदगी भर कांग्रेस में रहे 91 वर्षीय वरिष्‍ठ नेता एनडी तिवारी और उनके पुत्र रोहित शेखर ने पांच राज्‍यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा में शामिल हो गए हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 13:51 [IST]

English summary

uttarakhand assembly election 2017:is bjp get any benefit after nd tiwari and his son join party