समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर सहमति बन गई है। समाजवादी पार्टी 105 सीटें कांग्रेस को देने पर तैयार हो गई है। गठबंधन होते ही कैसे बदल जाते हैं सुर, इसी पर आधारित है यह कार्टून

Story first published: Sunday, January 22, 2017, 14:08 [IST]

Cartoon on SP-Congress alliance in UP Assembly Election 2017.