सपा के उम्मीदवार अखिलेश यादव और मुलायम सिंह की आपसी जंग के चलते उलझन में हैं। कार्टून के जरिए समझिए कि जनता के सामने कैसे वोट मांग रहे होंगे पार्टी के प्रत्याशी।

Story first published: Friday, January 13, 2017, 11:21 [IST]

English summary

During Up election 2017 campaign samajwadi party candidates confused on election symbol