हाल ही में बि‍हार में चूहे नौ लाख लीटर शराब गटक गए। इसको लेकर ये चूहे काफी चर्चा में आ गए। जि‍से लेकर बि‍हारी चूहे अपनी बात सरकार के सामने कैसे कह रहे हैं। देखिए जरा यह कार्टून कुछ यही बता रहा है।

Story first published: Saturday, May 6, 2017, 10:59 [IST]

