5 राज्यों में विधानसभा चुनाव घोषित होते ही दलबदलु और तोड़फोड़ की राजनीति करने वाले सक्रिय हो गए हैं। आलम ये है कि सारी पार्टियां इस लड़ाई में एक सी नजर आ रही हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 11:34 [IST]

English summary

Politics of subversion starts during assembly election in various states