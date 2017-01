5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे नेताओं का दल-बदल का दौर चरम पर पहुंच रहा है। कार्टून से समझिए इन राज्यों में नेताओं के हालात।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, January 26, 2017, 13:04 [IST]

English summary

Daily cartoon on defected politicians in up assembly election 2017