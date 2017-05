एमसीडी चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी पर संकट के बादल छा गए हैं। पार्टी में नेतृत्व को लेकर घमासान मचा हुआ है। देखिए इसी विषय पर आज का कार्टून।

Story first published: Wednesday, May 3, 2017, 11:23 [IST]

English summary

crisis in aam aadmi party after defeat in mcd election.