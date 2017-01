एनडी तिवारी के भाजपा में शामिल होने के बाद से आडवाणी जी खासे नाराज हैं। क्योंकि पार्टी ने 89 साल में उन्हें संन्यास दिलवा दिया लेकिन 91 साल के तिवारी जी आज भी सक्रिय हैं। देखिए इसी पर आज का कार्टून।

Story first published: Friday, January 20, 2017, 11:55 [IST]

English summary

Rohit Shekhar, the son of senior Congress leader from Uttarakhand Narayan Dutt Tiwari