कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह से गोवा के प्रभारी महासचिव की जिम्मेदारी वापस ले ली। इतना ही नहीं उन्‍हें कर्नाटक के प्रभारी महासचिव की जिम्मेदारी से भी हटा दिया गया है। देखिए यह कार्टून

Story first published: Sunday, April 30, 2017, 12:26 [IST]

English summary

Congress removes Digvijaya Singh as party in charge of Goa, Karnataka.