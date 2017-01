उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में दागी उम्मीदवारों की भरमार है। लेकिन छवि सुधारने के लिए उनके पास एक शानदार उपाय है। जानने के लिए देखिए मजेदार कार्टून।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 14:13 [IST]

English summary

Daily news cartoon on tainted candidates of up assembly election 2017