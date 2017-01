सपा हो या अकाली दल, इस बार के चुनावी घोषणापत्र में, हर कोई रोटी के साथ,घी की भी बात कर रहा है, इसी पर आधारित है आज कार्टून।

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 11:43 [IST]

English summary

Cartoon on 2 kilograms ghee at Rs. 25 per kg in Shiromani Akali Dal manifesto.