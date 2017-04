एमसीडी चुनावों में मिली करारी हार से पहले ही अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर वो हारे तो ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे। 'आप' में आंदोलन तो शुरू हुआ है लेकिन इस्तीफों का। देखिए इसी पर आज का कार्टून।

Story first published: Friday, April 28, 2017, 12:31 [IST]

English summary

After the defeat in MCD, resignation movement start in AAP.