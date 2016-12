W अक्षर वाले होते हैं रौबदार और अड़ियल

जिनका नाम अंग्रेजी के 'W अक्षर से शुरू होता है , वो इंसान बहुत ही रौबदार और इगोस्टीक होता है।

Story first published: Friday, December 23, 2016, 14:21 [IST]

English summary

Your Name is your identity but your name affects your personality. For Example, 'W' Letter is a synonymous Of Proud and Selfish.