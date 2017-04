हेल्थ, वेल्थ, लव, लाइफ..सब कुछ बताती हैं हाथों की रेखाएं...

ह्रदय रेखा- जो मस्तिष्क रेखा के सामान्तर ही उॅगलियों के मूल स्थान के नीचे से तर्जनी उॅगली तक पहुंचती है, उसे ह्रदय रेखा कहते है।

Friday, April 28, 2017, 16:37 [IST]

Your hand tells your future (Palmistry), Love, Life, Money and Everything, please read this.