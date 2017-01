क्या आपकी कुंडली में है विदेश यात्रा करने के योग?

यदि आपकी पत्री में दूसरे भाव का मालिक 12वें घर में स्थिति है या 12वें भाव से किसी प्रकार का मजबूत सम्बन्ध है तो आप विदेश जाकर अपनी प्रतिभा का हुनर दिखाने में कामयाब हो पायेंगे।

Friday, January 20, 2017, 11:44 [IST]

When Sun is in the ascendant the native gets the opportunity to travel abroad.When Mercury is in the eighth house of the birth horoscope.