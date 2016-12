मूलांक 09 वालों के लिए अच्छा होगा साल 2017

वर्ष 2017 का प्रतिनिधित्व सूर्य ग्रह कर रहा है एंव मूलांंक 09 का कारक ग्रह मंगल है। इन दोनों ग्रहों के संयोग से आने वाला वर्ष 2017 सामान्य फलदायक रहेगा।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, December 26, 2016, 13:38 [IST]

English summary

Your 2017 personal numerology for the year is a number of transformation and endings. Completion is a key feature of this period.