मूलांक 7 वालों के करियर के लिए अच्छा है साल 2017

मूलांक 07 वालें जातकों के भविष्य का निर्देशन चन्द्रमा ग्रह ही करता है। आप सफल वक्ता भले न हों किन्तु एक सफल युक्तिकर्ता जरूर है।

Story first published: Monday, December 26, 2016, 14:09 [IST]

English summary

Your 2017 personal year’s numerology for 7 shows that This is time when you should rest and take care of your health and deepen your knowledge.