साल 2017 में जरा सावधान रहें मूलांक 6 वाले

वर्ष 2017 मूलांक 06 वालों के लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहने वाला है। क्योंकि वर्ष 2017 का स्वामी सूर्य और शुक्र आपस में शत्रुता के भाव रखते है।

Story first published: Monday, December 26, 2016, 14:18 [IST]

English summary

Your 2017 personal year’s numerology for 6 shows that your personal vibration is quite favorable for marriage, birth of children, the creation of a new family or a reunion of old.