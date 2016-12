मूलांक 5 वालों के लिए लकी रहेगा साल 2017

2017 का वर्ष स्वामी सूर्य है और मूलांक 05 का प्रतिनिधित्व बुध ग्रह करता है। सूर्य और बुध आपस में अच्छे मित्र है।

Story first published: Monday, December 26, 2016, 14:33 [IST]

English summary

It’s time for new friends, travel, new ideas and possibly a change of place of work for Personal Year 5 said Numerology horoscope 2017.