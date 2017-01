किसे मिलेगी यूपी की कुर्सी, जानिए क्या कह रहे हैं ज्योतिष के आंकड़े?

इस विधानसभा चुनाव में न सिर्फ मोदी की साख दॉव पर है बल्कि राज्य की सपा व बसपा जैसे क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व भी सवालों के घेरे में है।

Story first published: Monday, January 9, 2017, 11:42 [IST]

There are three main contestants in UP elections i.e. SP, BSP and BJP. The recent development also indicates that the Congress too is emerging. Thus the calculation is just an attempt to tell who can win at whose cost.